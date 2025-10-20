Практика судів
Зеленський: Будапешт — не найкраще місце для переговорів Трампа і Путіна, ми говоримо про мир, а не про вибори в Угорщині

10:36, 20 жовтня 2025
Президент вважає, що мирні переговори мають відбуватися в нейтральній країні, а не в Угорщині.
Зеленський: Будапешт — не найкраще місце для переговорів Трампа і Путіна, ми говоримо про мир, а не про вибори в Угорщині
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не розглядає Будапешт як найкращий майданчик для можливих переговорів президента США Дональда Трампа і Путіна.

Він також висловив сумнів, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може бути конструктивним посередником у цьому процесі.

«Я не вважаю, що Будапешт – найкращий майданчик для цієї зустрічі. Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно, в якій країні буде зустріч. Але я повинен зауважити, що я віддав достатньо свого часу для зустрічі з паном Віткоффом у Парижі, щоб його ідея про Угорщину була, скажімо так, стриманою», — сказав Зеленський на брифінгу, цитує «Інтерфакс-України».

Президент зазначив, що серед можливих локацій для переговорів розглядалися Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар і Туреччина, які, на його думку, більше підходять для такої зустрічі.

«Тому що ми говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині. Я не вважаю, що прем’єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене», — наголосив глава держави.

Зеленський також зауважив, що у США існують різні оцінки ситуації на фронті — від тверджень, що Росія нібито має перевагу, до впевненості, що РФ нічого не виграє.

«Мені здається, що серед людей, які постійно просувають думку щодо начебто безумовних переваг Росії в цій війні, є й чинний прем’єр-міністр Угорщини. І коли ми говоримо про медіацію, я не вважаю, що чинний прем’єр-міністр Угорщини має до цього, скажімо так, адекватне відношення», — підсумував Президент.

