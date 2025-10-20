Практика судов
Зеленский: Будапешт — не лучшее место для переговоров Трампа и Путина, мы говорим о мире, а не о выборах в Венгрии

10:36, 20 октября 2025
Президент считает, что мирные переговоры должны проходить в нейтральной стране, а не в Венгрии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает Будапешт как лучшую площадку для возможных переговоров президента США Дональда Трампа и Путина.

Он также выразил сомнение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может быть конструктивным посредником в этом процессе.

«Я не считаю, что Будапешт — лучшая площадка для этой встречи. Безусловно, если это может принести мир, то всё равно, в какой стране будет встреча. Но я должен отметить, что я уделил достаточно своего времени встрече с господином Циткоффом в Париже, чтобы его идея о Венгрии была, скажем так, сдержанной», — сказал Зеленский на брифинге, цитирует «Интерфакс-Украина».

Президент отметил, что среди возможных локаций для переговоров рассматривались Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар и Турция, которые, по его мнению, больше подходят для такой встречи.

«Потому что мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то позитивное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное», — подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что в США существуют разные оценки ситуации на фронте — от утверждений, что Россия якобы имеет преимущество, до уверенности, что РФ ничего не выигрывает.

«Мне кажется, что среди людей, которые постоянно продвигают мысль о якобы безусловных преимуществах России в этой войне, есть и действующий премьер-министр Венгрии. И когда мы говорим о медиации, я не считаю, что действующий премьер-министр Венгрии имеет к этому, скажем так, адекватное отношение», — подытожил Президент.

путин Венгрия Дональд Трамп война Владимир Зеленский

