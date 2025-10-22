Суд взяв під варту режисера Андрія Білоуса у справі про сексуальне насильство над студентками

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому керівнику столичного «Молодого театру» Андрію Білоусу.

Фото: Суспільне

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому керівнику столичного «Молодого театру» Андрію Білоусу у справі про сексуальне насильство щодо студенток.

Білоуса взято під варту строком до 17 грудня 2025 року.

Нагадаємо, що 21 жовтня правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору одного зі столичних театрів, який також обіймав посаду завідувача кафедри в університеті. Мова йде про Андрія Білоуса.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що правоохоронці проводять обшуки у колишнього директора «Молодого театру» Андрія Білоуса.

За даними слідства, чоловік з 2017 року систематично використовував «службове становище для схиляння студенток до вступу з ним у статеві відносини без їхньої добровільної згоди. Крім того, він неодноразово вчиняв щодо них сексуальне насильство».

Як повідомили в Національній поліції, слідчі Головного слідчого управління спільно з Департаментом кіберполіції та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора задокументували факти злочинних дій щодо п’яти потерпілих, серед яких є неповнолітня.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру у зґвалтуванні, у тому числі неповнолітньої особи (ч. 2 та ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України), а також у сексуальному насильстві (ч. 1 та ч. 2 ст. 153 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Підозрюваному вже вручено клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою без права застави.

Перед цим «Судово-юридична газета» писала, у Києві поліція почала розслідування щодо викладача столичного університету, якого звинувачують у домаганнях. За даними ЗМІ, мова йде про викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса.

Згодом Андрій Білоус залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру.

«Зокрема, Андрій Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін. Також уже підписано відповідний наказ Департаменту», - повідомили в Департаменті культури КМДА.

