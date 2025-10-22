Практика судов
Суд взял под стражу режиссера Андрея Белоуса по делу о сексуальном насилии над студентками

16:21, 22 октября 2025
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему руководителю столичного «Молодого театра» Андрею Белоусу.
Фото: Общественное
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему руководителю столичного «Молодого театра» Андрею Белоусу по делу о сексуальном насилии в отношении студенток.

Белоус взят под стражу сроком до 17 декабря 2025 года.

Напомним, что 21 октября правоохранительные органы сообщили о подозрении бывшему директору одного из киевских театров, который также занимал должность заведующего кафедрой в университете. Речь идет об Андрее Белоусе.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что правоохранители проводят обыски у бывшего директора «Молодого театра» Андрея Белоуса.

По данным следствия, мужчина с 2017 года систематически использовал свое служебное положение, склоняя студенток к вступлению с ним в половые отношения без их добровольного согласия. Кроме того, он неоднократно совершал в отношении них сексуальное насилие.

Как сообщили в Национальной полиции, следователи Главного следственного управления совместно с Департаментом киберполиции и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора задокументировали факты преступных действий в отношении пяти потерпевших, среди которых есть несовершеннолетняя.

На основании собранных доказательств фигуранту объявлено подозрение в изнасиловании, в том числе несовершеннолетней (ч. 2 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), а также в сексуальном насилии (ч. 1 и ч. 2 ст. 153 УК Украины). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемому уже вручено ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей без права залога.

До этого «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве полиция начала расследование в отношении преподавателя столичного университета, которого обвиняют в домогательствах. По данным СМИ, речь идет о преподавателе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрее Белоусе.

Позднее Андрей Белоус покинул должность директора — художественного руководителя Киевского академического Молодого театра.

«В частности, Андрей Белоус подал заявление об увольнении по соглашению сторон. Также уже подписан соответствующий приказ Департамента», — сообщили в Департаменте культуры КГГА.

