Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: хто має право та який розмір виплати

Виплати у разі втрати годувальника надаються на весь час, поки родич померлого має статус непрацездатної особи.

Право на пенсію у разі втрати годувальника мають непрацездатні родичі померлої особи, які перебували на її утриманні. Призначення такої пенсії можливе за умови, що на момент смерті померлий мав страховий стаж, достатній для отримання пенсії по інвалідності ІІІ групи. Водночас ця умова не діє, якщо особа зникла безвісти за виняткових обставин — у такому випадку вимога щодо стажу не застосовується. Про це нагадали у Пенсійному фонді

Хто має право на пенсію

чоловік (дружина), батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти померлого годувальника (у тому числі ті, що народилися протягом 10 місяців після його смерті) — якщо їм ще не виповнилося 18 років, або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

діти, які навчаються за денною формою у школах, професійно-технічних чи вищих навчальних закладах — до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років. Це право зберігається і під час перерви між навчанням (до 4 місяців). Діти-сироти мають право отримувати пенсію до 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Розмір пенсії

одному непрацездатному члену сім’ї — 50 % пенсії за віком померлого годувальника;

двом і більше — 100 % пенсії за віком померлого годувальника (розподіляється між ними рівними частинами).

Мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника з урахуванням щомісячної державної допомоги не може бути нижчим:

на одного непрацездатного члена сім’ї — 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2361 грн — у 2025 році);

на двох непрацездатних членів сім’ї — 120 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї — 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Строк, на який призначається пенсія

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, — довічно.

Документи, необхідні для призначення пенсії:

заява;

документ про місце проживання (реєстрації);

РНОКПП (ідентифікаційний код) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (у разі наявності);

свідоцтво про народження або паспорт заявника;

свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим, або витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

довідка про склад сім’ї померлого годувальника (за наявності);

документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником;

довідка з навчального закладу — для дітей, які навчаються за денною формою;

довідка про догляд за дітьми до 8 років (якщо хтось із родичів здійснює догляд);

документ про перебування на утриманні годувальника (крім дітей);

документи про стаж роботи (за потреби — якщо відсутня трудова книжка);

для військовослужбовців — довідка з військової частини або військкомату, що засвідчує дату та причину смерті, або документ про його визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим;

для ліквідаторів аварії на ЧАЕС — експертний висновок про зв’язок смерті з наслідками аварії (крім дружин (чоловіків) ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 1).

Як подати заяву:

особисто до територіального органу ПФУ;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або Портал Дія.

Заяву можна подати протягом 12 місяців після смерті годувальника.

