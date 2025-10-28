Практика судів
Головою наглядової ради Укрзалізниці став Гепард Хафер

16:53, 28 жовтня 2025
На першому засіданні нового складу наглядової ради Укрзалізниці Гепарда Хафера обрано головою, а Сергій Лещенко став його заступником.
Члени наглядової ради «Укрзалізниці» на своєму першому засіданні у жовтні 2025 року обрали Гепарда Хафера головою наглядової ради. Заступником став Сергій Лещенко. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Як відомо, 1 жовтня 2025 року Кабмін затвердив новий склад наглядової ради АТ «Укрзалізниця».

Її незалежні члени були відібрані за результатами відкритого конкурсу, організованого і проведеного Комітетом з призначення керівників важливих для економіки підприємств за участю міжнародної компанії з пошуку керівного персоналу.

Так, до складу наглядової ради увійшли:

Ельжбета Ева Беньковська, колишня міністерка інфраструктури та розвитку Польщі, Європейська комісарка з питань внутрішнього ринку та послуг;

Гепард Хафер, науковець і експерт з логістики, колишній голова наглядової ради Укрзалізниці, має досвід роботи в Deutsche Bahn;

Максим Мокляк, колишній керівник Державної фіскальної служби України, експерт у фінансовій сфері;

Анатолій Амелін, підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього;

Давид Ломджарія, управлінець із досвідом співпраці з міжнародними фінансовими установами, голова наглядової ради Укроборонпрому – представник держави;

Сергій Лещенко, політик і журналіст, колишній народний депутат України – представник держави.

Представником держави у наглядовій раді також залишається Олександр Камишін, який був призначений восени минулого року.

