Председателем наблюдательного совета Укрзализницы стал Гепард Хафер

На первом заседании нового состава наблюдательного совета Укрзализницы Гепард Хафер был избран председателем, а Сергей Лещенко стал его заместителем.

Члены наблюдательного совета «Укрзализницы» на своем первом заседании в октябре 2025 года избрали Гепарда Хафера председателем наблюдательного совета. Заместителем стал Сергей Лещенко. Об этом сообщает Укрзализница.

Как известно, 1 октября 2025 года Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета АТ «Укрзализница».

Ее независимые члены были отобраны по результатам открытого конкурса, организованного и проведенного Комитетом по назначению руководителей важнейших для экономики предприятий с участием международной компании по поиску управленческого персонала.

Так, в состав наблюдательного совета вошли:

Эльжбета Эва Беньковская, бывшая министр инфраструктуры и развития Польши, Европейская комиссарка по вопросам внутреннего рынка и услуг;

Гепард Хафер, ученый и эксперт по логистике, бывший председатель наблюдательного совета Укрзализницы, имеет опыт работы в Deutsche Bahn;

Максим Мокляк, бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины, эксперт в финансовой сфере;

Анатолий Амелин, предприниматель и соучредитель Украинского института будущего;

Давид Ломджария, управленец с опытом сотрудничества с международными финансовыми учреждениями, председатель наблюдательного совета Укроборонпрома – представитель государства;

Сергей Лещенко, политик и журналист, бывший народный депутат Украины – представитель государства.

Представителем государства в наблюдательном совете также остается Александр Камышин, который был назначен осенью прошлого года.

