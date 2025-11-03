Практика судів
  1. В Україні

Як ВПО відновити паспорт, якщо втрачені всі документи — роз’яснення

22:29, 3 листопада 2025
Перевірка факту належності особи до громадянства України може проводитись із використанням Єдиного державного демографічного реєстру, наявних обліків ДМС, а також інших інформаційних баз.
Фото: dmsu.gov.ua
Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, як відновити паспорт громадянина України внутрішньо переміщеним особам, які втратили всі свої документи.

«Нажаль, чимало українців, яким довелося терміново евакуйовуватися з територій бойових дій, втратили всі свої документи. Для відновлення паспорта громадянина України необхідно пройти процедуру ідентифікації. Вона може ускладнитися, якщо особа не має змоги надати інший документ, в якому міститься її фотографія.

Перевірка факту належності особи до громадянства України може проводитись із використанням Єдиного державного демографічного реєстру, наявних обліків ДМС, а також інших інформаційних баз. У процесі перевірки береться до уваги вся інформація, яку повідомив заявник», - заявили у відомстві.

Там підкреслили, що у разі неможливості ідентифікувати особу за отриманою інформацією застосовується процедура опитування свідків, які були зазначені заявником. Така процедура може бути проведена у режимі відеоконференцзв’язку, під час якого свідком надаються документи, що посвідчують його особу та підтверджують громадянство України, а також документи, що підтверджують родинні стосунки чи давнє знайомство. Копії таких документів надсилаються на електронну пошту територіального органу чи підрозділу ДМС, яким проводиться відеоконференцзв’язок або надаються до територіального підрозділу, якщо встановлення особи проводиться  безпосередньо у територіальному підрозділі.

Працівником Міграційної служби ведеться відеозапис відеоконференцзв’язку, який долучається до заяви-анкети, що подається для оформлення нового паспорта.

