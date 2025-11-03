Практика судов
Как ВПО восстановить паспорт, если утрачены все документы — разъяснение

22:29, 3 ноября 2025
Проверка факта принадлежности лица к гражданству Украины может проводиться с использованием Единого государственного демографического реестра, имеющихся учетов ГМС, а также других информационных баз.
Фото: dmsu.gov.ua
Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, как внутренне перемещенным лицам (ВПО), которые потеряли все свои документы, восстановить паспорт гражданина Украины.

«К сожалению, немало украинцев, которым пришлось срочно эвакуироваться с территорий боевых действий, утратили все свои документы. Для восстановления паспорта гражданина Украины необходимо пройти процедуру идентификации. Она может осложниться, если человек не имеет возможности предоставить другой документ, содержащий его фотографию.

Проверка факта принадлежности лица к гражданству Украины может проводиться с использованием Единого государственного демографического реестра, имеющихся учетов Государственной миграционной службы, а также других информационных баз. В процессе проверки учитывается вся информация, предоставленная заявителем», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в случае невозможности идентифицировать личность по полученной информации применяется процедура опроса свидетелей, указанных заявителем. Такая процедура может проводиться в режиме видеоконференции, во время которой свидетель предоставляет документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие гражданство Украины, а также документы, подтверждающие родственные отношения или давнее знакомство.

Копии таких документов направляются на электронную почту территориального органа или подразделения ГМС, проводящего видеоконференцию, либо предоставляются лично, если установление личности проводится непосредственно в территориальном подразделении.

Сотрудник Миграционной службы ведет видеозапись видеоконференции, которая прилагается к заявлению-анкете, подаваемой для оформления нового паспорта.

