В Укренерго повідомили, як відключатимуть світло 5 листопада

Графіки відключень світла обсягом від 1 до 2 черг діятимуть з 07:00 до 21:00.

В Україні 5 листопада планують відключати світло побутовим споживачам. Графіки діятимуть від ранку і до вечора. Про це повідомило Укренерго.

При цьому графіки обмеження потужності для промисловості планують застосувати з 07:00 до 22:00.

В «Укренерго» додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися, оскільки це залежить від низки факторів.

Причиною таких відключень є наслідки низки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

