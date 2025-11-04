В Укренерго сообщили, как будут отключать свет 5 ноября

В Украине 5 ноября планируется отключение света бытовым потребителям. Графики будут действовать с утра и до вечера. Об этом сообщило «Укренерго».
В отдельных регионах графики почасовых отключений света объемом от 1 до 2 очередей будут действовать с 07:00 до 21:00.
При этом графики ограничения мощности для промышленности планируют применять с 07:00 до 22:00.
В «Укренерго» добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться, поскольку это зависит от ряда факторов.
Причиной таких отключений стали последствия серии российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
