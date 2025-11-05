Литва допоможе Україні взимку – Президент Зеленський

Україна і Литва домовилися про енергетичну підтримку взимку.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, під час яких сторони обговорили підтримку України, регіональну безпеку та дипломатичну співпрацю. Про це Зеленський повідомив за підсумками розмови.

«Зараз, перед початком зими, коли ми потребуємо енергетичної підтримки, Литва знову готова нам допомогти. Гітанас запропонував підтримку щодо газу. Дякую за це. Домовилися, що наші команди працюватимуть», – -зазначив Зеленський.

Лідери також обговорили можливі загрози для Литви з боку Білорусі, зокрема гібридні атаки через міграційні хвилі та повітряні об’єкти. Зеленський запропонував Україні надати допомогу для зміцнення безпеки в регіоні та в Литві зокрема.

Сторони узгодили спільні позиції в дипломатії та скоординували плани на найближчий час. Зеленський поінформував Наусєду про ситуацію на фронті, наголосивши, що українські воїни утримують лінію оборони, попри російські наративи в медіа. Президент також подякував Литві за підтримку.

