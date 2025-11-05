Практика судів
Литва допоможе Україні взимку – Президент Зеленський

18:38, 5 листопада 2025
Україна і Литва домовилися про енергетичну підтримку взимку.
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, під час яких сторони обговорили підтримку України, регіональну безпеку та дипломатичну співпрацю. Про це Зеленський повідомив за підсумками розмови.

«Зараз, перед початком зими, коли ми потребуємо енергетичної підтримки, Литва знову готова нам допомогти. Гітанас запропонував підтримку щодо газу. Дякую за це. Домовилися, що наші команди працюватимуть», – -зазначив Зеленський.

Лідери також обговорили можливі загрози для Литви з боку Білорусі, зокрема гібридні атаки через міграційні хвилі та повітряні об’єкти. Зеленський запропонував Україні надати допомогу для зміцнення безпеки в регіоні та в Литві зокрема.

Сторони узгодили спільні позиції в дипломатії та скоординували плани на найближчий час. Зеленський поінформував Наусєду про ситуацію на фронті, наголосивши, що українські воїни утримують лінію оборони, попри російські наративи в медіа. Президент також подякував Литві за підтримку.

Україна енергетика війна Литва Володимир Зеленський

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

