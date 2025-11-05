Литва поможет Украине зимой – Президент Зеленский

Украина и Литва договорились об энергетической поддержке зимой.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, в ходе которых стороны обсудили поддержку Украины, региональную безопасность и дипломатическое сотрудничество. Об этом Зеленский сообщил по итогам разговора.

«Сейчас, перед началом зимы, когда мы нуждаемся в энергетической поддержке, Литва снова готова нам помочь. Гитанас предложил поддержку по газу. Спасибо за это. Договорились, что наши команды будут работать», – отметил Зеленский.

Лидеры также обсудили возможные угрозы для Литвы со стороны Беларуси, в частности гибридные атаки через миграционные волны и воздушные объекты. Зеленский предложил Украине оказать помощь для укрепления безопасности в регионе и в Литве в частности.

Стороны согласовали общие позиции в дипломатии и скоординировали планы на ближайшее время. Зеленский проинформировал Науседу о ситуации на фронте, подчеркнув, что украинские воины удерживают линию обороны, несмотря на российские нарративы в СМИ. Президент также поблагодарил Литву за поддержку.

