Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ексслідчому СБУ в Одеській області Сергію Глівінському

Сергію Глівінському призначили 9 років позбавлення волі.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок колишньому слідчому одного з відділів Управління Служби безпеки України в Одеській області Сергію Глівінському. Про це повідомляє САП.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок суду від 20 березня 2024 року, яким колишнього слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області визнано винним у вимаганні та отриманні від громадянина хабаря в розмірі 80 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв провести процесуальні та слідчі дії, які мали вплинути на пом’якшення запобіжного заходу, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземного громадянина.

Таким чином, ВАКС та АП ВАКС визнали Сергія Глівінського винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Вироком суду йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у Службі безпеки України та правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Суд ухвалив взяти засудженого під варту в залі суду.

Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду.

