Практика судів
  1. В Україні

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ексслідчому СБУ в Одеській області Сергію Глівінському

15:30, 7 листопада 2025
Сергію Глівінському призначили 9 років позбавлення волі.
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ексслідчому СБУ в Одеській області Сергію Глівінському
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок колишньому слідчому одного з відділів Управління Служби безпеки України в Одеській області Сергію Глівінському. Про це повідомляє САП. 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок суду від 20 березня 2024 року, яким колишнього слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області визнано винним у вимаганні та отриманні від громадянина хабаря в розмірі 80 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв провести процесуальні та слідчі дії, які мали вплинути на пом’якшення запобіжного заходу, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземного громадянина.

Таким чином, ВАКС та АП ВАКС визнали Сергія Глівінського винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Вироком суду йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у Службі безпеки України та правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Суд ухвалив взяти засудженого під варту в залі суду.

Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС апеляційна інстанція Апеляційна палата ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

КГС ВС пояснив, коли спір про частки в статутному капіталі може розглядати третейський суд

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

В Україні посилять відповідальність за організацію незаконної міграції

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

Баланс права на свободу слова та захисту ділової репутації: позиція Львівського апеляційного суду

Львівський апеляційний суд визнав образливі висловлювання у соціальній мережі оціночними судженнями та підкреслив, що для захисту ділової репутації потрібні докази її наявності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва