Практика судов
  1. В Украине

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор экс-следователю СБУ в Одесской области Сергею Гливинскому

15:30, 7 ноября 2025
Сергею Гливинскому назначили 9 лет лишения свободы.
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор экс-следователю СБУ в Одесской области Сергею Гливинскому
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор бывшему следователю одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Одесской области Сергею Гливинскому. Об этом сообщает САП.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила по-прежнему приговор суда от 20 марта 2024 года, которым бывший следственный следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Одесской области признан виновным в требовании и получении от гражданина взятки в размере 80 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал провести процессуальные и следственные действия, которые должны повлиять на смягчение меры пресечения, отмену ареста имущества и банковских счетов иностранного гражданина.

Таким образом, ВАКС и АП ВАКС признали Сергея Гливинского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в Службе безопасности Украины и правоохранительных органах сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Суд постановил взять осужденного под стражу в зале суда.

Постановление АП ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Верховный Суд.

ВАКС апелляционная инстанция Апелляционная палата ВАКС

