У Дніпрі чоловік завдав собі поранень у приміщенні ТЦК після проходження ВЛК

Чоловік вчинив самокаліцтво у вбиральні ТЦК Дніпра після проходження ВЛК – заява ТЦК.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив обставини інциденту, відео якого поширюється в соцмережах. На кадрах видно чоловіка з пораненням, який стікає кров’ю.

Як зазначили у ТЦК, близько опівночі 7 листопада військовозобов’язаного чоловіка доставили до лікарні для проходження військово-лікарської комісії. Після отримання висновку ВЛК він відійшов до вбиральні, де завдав собі поранень.

У ТЦК вказують, що на місце події викликали швидку допомогу, надали домедичну допомогу, а чоловіка госпіталізували.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.