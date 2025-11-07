В Днепре мужчина нанес себе ранения в помещении ТЦК после прохождения ВВК

Мужчина совершил самоувечье в уборной ТЦК Днепра после прохождения ВВК – заявление ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил обстоятельства инцидента, видео которого распространяется в соцсетях. На кадрах видно мужчину с ранением, который истекает кровью.

Как отметили в ТЦК, около полуночи 7 ноября военнообязанного мужчину доставили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. После получения заключения ВЛК он отошел в уборную, где нанес себе ранения.

В ТЦК указали, что на место происшествия вызвали скорую помощь, оказали домедицинскую помощь, а мужчину госпитализировали.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.