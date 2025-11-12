  1. В Україні

Українець Сергій Кузнєцов, заарештований в Італії у «справі Північних потоків», припинив голодування

10:54, 12 листопада 2025
Під час протесту він втратив близько 9 кілограмів.
Українець Сергій Кузнєцов, заарештований в Італії у «справі Північних потоків», припинив голодування
Фото: ANSA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадянин України Сергій Кузнєцов, заарештований в Італії за підозрою у причетності до підриву газопроводів «Північний потік», припинив голодування, розпочате 31 жовтня. Про це повідомив його адвокат Нікола Канестріні, пише ANSA.

Кузнєцов був заарештований в італійській провінції Ріміні за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною в серпні 2025 року. Нині він очкує рішення Верховного касаційного суду Італії щодо апеляції на рішення Апеляційного суду Болоньї про його екстрадицію.

За словами адвоката, рішення припинити голодування ухвалили після того, як італійська влада надала гарантії поваги до прав Кузнєцова, зокрема щодо належних умов харчування. Під час протесту він втратив близько 9 кілограмів.

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з проханням гарантувати дотримання прав українського громадянина.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Італія Дмитро Лубінець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]