Українець Сергій Кузнєцов, заарештований в Італії у «справі Північних потоків», припинив голодування

Громадянин України Сергій Кузнєцов, заарештований в Італії за підозрою у причетності до підриву газопроводів «Північний потік», припинив голодування, розпочате 31 жовтня. Про це повідомив його адвокат Нікола Канестріні, пише ANSA.

Кузнєцов був заарештований в італійській провінції Ріміні за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною в серпні 2025 року. Нині він очкує рішення Верховного касаційного суду Італії щодо апеляції на рішення Апеляційного суду Болоньї про його екстрадицію.

За словами адвоката, рішення припинити голодування ухвалили після того, як італійська влада надала гарантії поваги до прав Кузнєцова, зокрема щодо належних умов харчування. Під час протесту він втратив близько 9 кілограмів.

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з проханням гарантувати дотримання прав українського громадянина.

