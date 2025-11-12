Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по «делу Северных потоков», прекратил голодовку

Во время протеста он потерял около 9 килограммов.

Фото: ANSA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», прекратил голодовку, начатую 31 октября. Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, пишет ANSA.

Кузнецов был арестован в итальянской провинции Римини по европейскому ордеру на арест, выданному Германией в августе 2025 года. Сейчас он ожидает решения Верховного кассационного суда Италии по апелляции на решение Апелляционного суда Болоньи о его экстрадиции.

По словам адвоката, решение прекратить голодовку было принято после того, как итальянские власти предоставили гарантии соблюдения прав Кузнецова, в частности касательно надлежащих условий питания. Во время протеста он потерял около 9 килограммов.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с просьбой гарантировать соблюдение прав украинского гражданина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.