Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по «делу Северных потоков», прекратил голодовку
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», прекратил голодовку, начатую 31 октября. Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, пишет ANSA.
Кузнецов был арестован в итальянской провинции Римини по европейскому ордеру на арест, выданному Германией в августе 2025 года. Сейчас он ожидает решения Верховного кассационного суда Италии по апелляции на решение Апелляционного суда Болоньи о его экстрадиции.
По словам адвоката, решение прекратить голодовку было принято после того, как итальянские власти предоставили гарантии соблюдения прав Кузнецова, в частности касательно надлежащих условий питания. Во время протеста он потерял около 9 килограммов.
Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с просьбой гарантировать соблюдение прав украинского гражданина.
