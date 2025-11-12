  1. В Украине

Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по «делу Северных потоков», прекратил голодовку

10:54, 12 ноября 2025
Во время протеста он потерял около 9 килограммов.
Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по «делу Северных потоков», прекратил голодовку
Фото: ANSA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», прекратил голодовку, начатую 31 октября. Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, пишет ANSA.

Кузнецов был арестован в итальянской провинции Римини по европейскому ордеру на арест, выданному Германией в августе 2025 года. Сейчас он ожидает решения Верховного кассационного суда Италии по апелляции на решение Апелляционного суда Болоньи о его экстрадиции.

По словам адвоката, решение прекратить голодовку было принято после того, как итальянские власти предоставили гарантии соблюдения прав Кузнецова, в частности касательно надлежащих условий питания. Во время протеста он потерял около 9 килограммов.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с просьбой гарантировать соблюдение прав украинского гражданина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Италия Дмитрий Лубинец

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]