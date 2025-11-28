  1. В Україні

У Києві на Дарниці чоловік пограбував дівчину, приставивши до спини іграшковий пістолет

12:37, 28 листопада 2025
Частину грошей поліція вилучила, а частину чоловік вже встиг витратити.
У Києві на Дарниці чоловік пограбував дівчину, приставивши до спини іграшковий пістолет
Фото: Поліція Києва
У Дарницькому районі Києва 26-річний чоловік пограбував 23-річну дівчину, погрожуючи іграшковим пістолетом. Про це повідомила столична поліція.

Нападник прослідкував за потерпілою вранці, коли вона йшла на роботу. У безлюдному місці обхопив її за шию, приставив до спини пістолет і, погрожуючи вбивством, змусив віддати всі гроші.

За пів години оперативники за допомогою кримінального аналізу встановили та затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 26-річний уродженець Чернігівської області, який нещодавно переїхав до Києва.

Поліція вилучила частину грошей та іграшковий пістолет. Решту коштів чоловік уже встиг витратити.

Слідчі за процесуального керівництва Дарницької прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України — розбій в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: Поліція Києва

