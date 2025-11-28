  1. В Украине

В Киеве на Дарнице мужчина ограбил девушку, приставив к спине игрушечный пистолет

12:37, 28 ноября 2025
Часть денег полиция изъяла, а часть мужчина уже успел потратить.
В Киеве на Дарнице мужчина ограбил девушку, приставив к спине игрушечный пистолет
Фото: Полиция Киева
В Дарницком районе Киева 26-летний мужчина ограбил 23-летнюю девушку, угрожая игрушечным пистолетом. Об этом сообщила столичная полиция.

Нападавший проследил за потерпевшей утром, когда она шла на работу. В безлюдном месте обхватил ее за шею, приставил к спине пистолет и, угрожая убийством, заставил отдать все деньги.

За полчаса оперативники с помощью криминального анализа установили и задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 26-летний уроженец Черниговской области, который недавно переехал в Киев.

Полиция изъяла часть денег и игрушечный пистолет. Остальные средства мужчина уже успел потратить.

Следователи под процессуальным руководством Дарницкой прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины — разбой в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

