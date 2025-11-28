  1. В Україні

У Дніпрі двох експоліцейських обвинувачують у видаленні за гроші з держбаз даних понад 500 військовозобов’язаних

14:06, 28 листопада 2025
За даними слідства, користуючись службовим доступом до системи, обвинувачені за гроші видаляли відомості щодо військовозобов’язаних, яких розшукували правоохоронні органи.
У Дніпрі двох колишніх поліцейських обвинувачують у незаконному втручанні в державні інформаційні системи та видаленні даних про військовозобов’язаних, оголошених у розшук за ухилення від мобілізації. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За що звинувачують експравоохоронців

За версією слідства, упродовж 2024 року обвинувачені, користуючись службовим доступом до державних баз, безпідставно видаляли відомості про розшукуваних військовозобов’язаних.

За такі «послуги» вони отримували грошову винагороду.

Унаслідок незаконних дій з інформаційних систем було вилучено дані понад 500 осіб.

Як проходило розслідування

Фігурантів викрили у червні 2025 року та повідомили про підозру. Наразі вони перебувають під вартою.

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт. Колишніх поліцейських судитимуть за ч. 1 ст. 114-1, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

ОГП поліція військовослужбовці

