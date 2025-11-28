У Днепре двух бывших полицейских обвиняют в удалении за деньги из госбаз данных более 500 военнообязанных
В Днепре двух бывших сотрудников полиции обвиняют в незаконном вмешательстве в государственные информационные системы и удалении данных о военнообязанных, объявленных в розыск за уклонение от мобилизации. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
За что обвиняют экс-правоохранителей
По версии следствия, в течение 2024 года обвиняемые, пользуясь служебным доступом к государственным базам, безосновательно удаляли сведения о разыскиваемых военнообязанных.
За такие «услуги» они получали денежное вознаграждение.
В результате незаконных действий из информационных систем было удалено данные более чем о 500 лицах.
Как проходило расследование
Фигурантов разоблачили в июне 2025 года и сообщили о подозрении. Сейчас они находятся под стражей.
Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры уже направили в суд обвинительный акт. Бывших полицейских будут судить по ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.