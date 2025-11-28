До 12 тисяч грн на дитину щомісяця: в Мінсоцполітики розповіли, коли стартують програми «єЯсла» та «єСадок»

З 2026 року батькам компенсуватимуть няню або садок.

В Мінсоцполітики повідомили, що з 1 січня 2026 року запрацює програма «єЯсла». Батьки дітей від 1 до 3 років, які виходять на повний робочий день, отримуватимуть щомісяця 8 тисяч грн (для дітей з інвалідністю — 12 тисяч грн). Кошти можна витрачати на няню, приватний або комунальний заклад, гуртки.

Крім того, з 2028 року стартує програма «єСадок»: 8 тисяч грн (12 тисяч грн для дітей з інвалідністю) сім’ям, де громада не змогла забезпечити місце в садочку чи необхідні послуги догляду для дітей 3–6 років (до 7–8 років для дітей з особливими потребами).

Обидві програми створюють безперервну систему підтримки від народження до школи.

Перша заступниця міністра Людмила Шемелинець зазначила, що документи планують приймати через «Дію»

«Якщо система не буде готова технічно з 1 січня 2026 року, заяви прийматимуть сервісні центри Пенсійного фонду. У будь-якому випадку програма буде працювати з нового року», – додала вона.

