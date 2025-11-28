  1. В Украине

До 12 тысяч грн на ребенка ежемесячно: в Минсоцполитики рассказали, когда стартуют программы «єЯсла» и «єСадок»

14:42, 28 ноября 2025
С 2026 года родителям будут компенсировать няню или садик.
Фото: msp.gov.ua
В Минсоцполитики сообщили, что с 1 января 2026 года заработает программа «єЯсла». Родители детей от 1 до 3 лет, которые выходят на полный рабочий день, будут получать ежемесячно 8 тысяч грн (для детей с инвалидностью — 12 тысяч грн). Средства можно тратить на няню, частное или коммунальное учреждение, кружки.

Кроме того, с 2028 года стартует программа «єСадок»: 8 тысяч грн (12 тысяч грн для детей с инвалидностью) семьям, где община не смогла обеспечить место в садике или необходимые услуги по уходу за детьми 3–6 лет (до 7–8 лет для детей с особыми потребностями).

Обе программы создают непрерывную систему поддержки от рождения до школы.

Первый заместитель министра Людмила Шемелинец отметила, что документы планируют принимать через «Дію»

«Если система не будет готова технически с 1 января 2026 года, заявления будут принимать сервисные центры Пенсионного фонда. В любом случае программа будет работать с нового года», — добавила она.

деньги дети Минсоцполитики

