Уряд запускає нову програму житлових ваучерів для ВПО на 2 млн грн: перший етап стартує 1 грудня

Подати заявку можна вже з 1 грудня.

В Україні розширюють державну підтримку житлом для внутрішньо переміщених осіб, які втратили свої домівки через окупацію. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

З 1 грудня ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву в застосунку «Дія» на отримання житлового ваучера номіналом 2 млн грн.

Що дає ваучер

Отримані кошти можна буде використати для:

купівлі житла;

інвестування у будівництво;

першого внеску за іпотекою;

погашення іпотечного кредиту.

Ваучер діятиме 5 років. Після придбання житла встановлюється п’ятирічна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання державної підтримки.

Хто може отримати житловий ваучер

Подати заяву зможе внутрішньо переміщена особа, яка:

має статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);

має підтверджене попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території;

має актуальну довідку ВПО з адресою проживання на підконтрольній території України;

не володіє житлом на підконтрольній території (виняток — житло в зоні бойових дій або непогашена іпотека);

не отримувала допомогу на житло за іншими програмами та не має чинних заяв у «єВідновленні».

Що далі

Механізм виплат буде деталізовано Міністерством розвитку громад. Паралельно уряд працює над розширенням програми на інші категорії ВПО з ТОТ.

