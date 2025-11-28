  1. В Україні

Уряд запускає нову програму житлових ваучерів для ВПО на 2 млн грн: перший етап стартує 1 грудня

12:55, 28 листопада 2025
Подати заявку можна вже з 1 грудня.
Уряд запускає нову програму житлових ваучерів для ВПО на 2 млн грн: перший етап стартує 1 грудня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні розширюють державну підтримку житлом для внутрішньо переміщених осіб, які втратили свої домівки через окупацію. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

З 1 грудня ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву в застосунку «Дія» на отримання житлового ваучера номіналом 2 млн грн.

Що дає ваучер

Отримані кошти можна буде використати для:

  • купівлі житла;
  • інвестування у будівництво;
  • першого внеску за іпотекою;
  • погашення іпотечного кредиту.

Ваучер діятиме 5 років. Після придбання житла встановлюється п’ятирічна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання державної підтримки.

Хто може отримати житловий ваучер

Подати заяву зможе внутрішньо переміщена особа, яка:

  • має статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);
  • має підтверджене попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території;
  • має актуальну довідку ВПО з адресою проживання на підконтрольній території України;
  • не володіє житлом на підконтрольній території (виняток — житло в зоні бойових дій або непогашена іпотека);
  • не отримувала допомогу на житло за іншими програмами та не має чинних заяв у «єВідновленні».

Що далі

Механізм виплат буде деталізовано Міністерством розвитку громад. Паралельно уряд працює над розширенням програми на інші категорії ВПО з ТОТ. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВПО УБД грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]