Уряд запускає нову програму житлових ваучерів для ВПО на 2 млн грн: перший етап стартує 1 грудня
В Україні розширюють державну підтримку житлом для внутрішньо переміщених осіб, які втратили свої домівки через окупацію. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
З 1 грудня ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву в застосунку «Дія» на отримання житлового ваучера номіналом 2 млн грн.
Що дає ваучер
Отримані кошти можна буде використати для:
- купівлі житла;
- інвестування у будівництво;
- першого внеску за іпотекою;
- погашення іпотечного кредиту.
Ваучер діятиме 5 років. Після придбання житла встановлюється п’ятирічна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання державної підтримки.
Хто може отримати житловий ваучер
Подати заяву зможе внутрішньо переміщена особа, яка:
- має статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);
- має підтверджене попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території;
- має актуальну довідку ВПО з адресою проживання на підконтрольній території України;
- не володіє житлом на підконтрольній території (виняток — житло в зоні бойових дій або непогашена іпотека);
- не отримувала допомогу на житло за іншими програмами та не має чинних заяв у «єВідновленні».
Що далі
Механізм виплат буде деталізовано Міністерством розвитку громад. Паралельно уряд працює над розширенням програми на інші категорії ВПО з ТОТ.
