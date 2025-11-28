Правительство запускает новую программу жилищных ваучеров для ВПО на 2 млн грн: первый этап стартует 1 декабря
В Украине расширяют государственную поддержку жильем для внутренне перемещенных лиц, которые потеряли свои дома из-за оккупации. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
С 1 декабря ВПО с временно оккупированных территорий, которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, смогут подать заявление в приложении «Дия» на получение жилищного ваучера номиналом 2 млн грн.
Что дает ваучер
Полученные средства можно будет использовать для:
- покупки жилья;
- инвестирования в строительство;
- первого взноса по ипотеке;
- погашения ипотечного кредита.
Ваучер будет действовать 5 лет. После приобретения жилья устанавливается пятилетний запрет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование государственной поддержки.
Кто может получить жилищный ваучер
Подать заявление сможет внутренне перемещенное лицо, которое:
- имеет статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны (с 2014 года);
- имеет подтвержденное предыдущее место проживания на временно оккупированной территории;
- имеет актуальную справку ВПО с адресом проживания на подконтрольной территории Украины;
- не владеет жильем на подконтрольной территории (исключение — жилье в зоне боевых действий или непогашенная ипотека);
- не получало помощь на жилье по другим программам и не имеет действующих заявлений в «еВосстановлении».
Что дальше
Механизм выплат будет детализирован Министерством развития общин. Параллельно правительство работает над расширением программы на другие категории ВПО с ВОТ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.