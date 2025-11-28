  1. В Украине

Правительство запускает новую программу жилищных ваучеров для ВПО на 2 млн грн: первый этап стартует 1 декабря

12:55, 28 ноября 2025
Подать заявку можно уже с 1 декабря.
Правительство запускает новую программу жилищных ваучеров для ВПО на 2 млн грн: первый этап стартует 1 декабря
В Украине расширяют государственную поддержку жильем для внутренне перемещенных лиц, которые потеряли свои дома из-за оккупации. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

С 1 декабря ВПО с временно оккупированных территорий, которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, смогут подать заявление в приложении «Дия» на получение жилищного ваучера номиналом 2 млн грн.

Что дает ваучер

Полученные средства можно будет использовать для:

  • покупки жилья;
  • инвестирования в строительство;
  • первого взноса по ипотеке;
  • погашения ипотечного кредита.

Ваучер будет действовать 5 лет. После приобретения жилья устанавливается пятилетний запрет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование государственной поддержки.

Кто может получить жилищный ваучер

Подать заявление сможет внутренне перемещенное лицо, которое:

  • имеет статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны (с 2014 года);
  • имеет подтвержденное предыдущее место проживания на временно оккупированной территории;
  • имеет актуальную справку ВПО с адресом проживания на подконтрольной территории Украины;
  • не владеет жильем на подконтрольной территории (исключение — жилье в зоне боевых действий или непогашенная ипотека);
  • не получало помощь на жилье по другим программам и не имеет действующих заявлений в «еВосстановлении».

Что дальше

Механизм выплат будет детализирован Министерством развития общин. Параллельно правительство работает над расширением программы на другие категории ВПО с ВОТ.

ВПЛ УБД денежная помощь

