Податкова пояснила, чи дозволяється отримання паперової довідки про доходи не особисто, а через представника
12:23, 29 листопада 2025
Фізична особа може отримати відомості про себе особисто або через представника, звернувшись до податкової за своєю податковою адресою, а якщо тимчасово перебуває поза місцем проживання — до будь-якого органу ДПС, пред’явивши документ, що посвідчує особу.
Податкова служба нагадала, що фізособа може отримати довідку про доходи у паперовому вигляді через представника.
Зазначається, що відповідно до розділу 10 Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Мінфіну 29.09.2017 № 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2017 року (зі змінами):
- п. 4. Для отримання інформації про себе з Державного реєстру фізична особа особи або через представника до контролюючого органу за податковою адресою (місцем проживання) або особа звертається до будь-якого відомого контролюючого органу у разі, якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного пункту, надає документ, що посвідчує особу. Представник надає довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей з Державного реєстру, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя.
- п. 8. Відомості, надані Державному реєстру щодо контролю за органом особистої фізичної особи або її представника за умов пред'явлення документа, що посвідчує особу, та довіреності (для представника), про що зроблено відповідний запис у журналі надання відомостей за формою, наведеною в додатку 17 до цього положення.
Інформацію про отримання доходів можна отримати на офіційному сайті ДПС України «Електронний кабінет платника податків» або заборонити безкоштовним мобільним каналом «Моя інформація».
