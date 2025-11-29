Податкова пояснила, чи дозволяється отримання паперової довідки про доходи не особисто, а через представника

п. 4. Для отримання інформації про себе з Державного реєстру фізична особа особи або через представника до контролюючого органу за податковою адресою

(місцем проживання) або особа звертається до будь-якого відомого контролюючого органу у разі, якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного пункту, надає документ, що посвідчує особу. Представник надає довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей з Державного реєстру, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя.