Налоговая объяснила, разрешается ли получение бумажной справки о доходах не лично, а через представителя

Физическое лицо может получить сведения о себе лично или через представителя, обратившись в налоговый по своему налоговому адресу, а если временно находится вне места жительства — в любой орган ГНС, предъявив документ, удостоверяющий личность.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба напомнила, может ли физическое лицо получить справку о доходах в бумажном виде через представителя.

Отмечается, что согласно разделу 10 Положения о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов, утверждённого приказом Минфина от 29.09.2017 №822, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25 октября 2017 года (с изменениями):

п. 4. Для получения сведений о себе из Государственного реестра физическое лицо обращается лично или через представителя в контролирующий орган по своему налоговому адресу (месту проживания) либо в любой контролирующий орган в случае, если физическое лицо временно находится за пределами населённого пункта проживания, подаёт документ, удостоверяющий личность. Представитель добавляет доверенность, удостоверенную в нотариальном порядке, на получение сведений из Государственного реестра, документ, удостоверяющий личность такого представителя, и ксерокопию (с чётким изображением) документа, удостоверяющего личность доверителя.

п. 8. Сведения из Государственного реестра предоставляются контролирующим органом лично физическому лицу или её представителю при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, и доверенности (для представителя), о чём делается соответствующая запись в журнале предоставления сведений по форме, приведённой в приложении 17 к этому Положению.

Информацию о полученных доходах можно получить на официальном сайте ГНС Украины «Электронный кабинет плательщика налогов» или воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Моя налоговая».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.