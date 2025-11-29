  1. В Украине

Налоговая объяснила, разрешается ли получение бумажной справки о доходах не лично, а через представителя

12:23, 29 ноября 2025
Физическое лицо может получить сведения о себе лично или через представителя, обратившись в налоговый по своему налоговому адресу, а если временно находится вне места жительства — в любой орган ГНС, предъявив документ, удостоверяющий личность.
Налоговая служба напомнила, может ли физическое лицо получить справку о доходах в бумажном виде через представителя.

Отмечается, что согласно разделу 10 Положения о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов, утверждённого приказом Минфина от 29.09.2017 №822, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25 октября 2017 года (с изменениями):

  • п. 4. Для получения сведений о себе из Государственного реестра физическое лицо обращается лично или через представителя в контролирующий орган по своему налоговому адресу (месту проживания) либо в любой контролирующий орган в случае, если физическое лицо временно находится за пределами населённого пункта проживания, подаёт документ, удостоверяющий личность. Представитель добавляет доверенность, удостоверенную в нотариальном порядке, на получение сведений из Государственного реестра, документ, удостоверяющий личность такого представителя, и ксерокопию (с чётким изображением) документа, удостоверяющего личность доверителя.
  • п. 8. Сведения из Государственного реестра предоставляются контролирующим органом лично физическому лицу или её представителю при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, и доверенности (для представителя), о чём делается соответствующая запись в журнале предоставления сведений по форме, приведённой в приложении 17 к этому Положению.

Информацию о полученных доходах можно получить на официальном сайте ГНС Украины «Электронный кабинет плательщика налогов» или воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Моя налоговая».

