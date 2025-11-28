  1. В Україні

У Києві розпочали встановлення головної ялинки країни на Софіївській площі

16:50, 28 листопада 2025
Локація запрацює 6 грудня.
У Києві розпочали встановлення головної ялинки країни на Софіївській площі
Фото: Ірини Вихрущ
На Софіївській площі в Києві стартували роботи зі встановлення головної новорічної ялинки України. Локація традиційно відкриється до Дня святого Миколая — 6 грудня.

Без коштів міського бюджету — за підтримки меценатів

У Київській міській державній адміністрації наголосили, що, як і минулими роками, місто не витрачатиме бюджетні кошти на створення різдвяної локації. Усі роботи — від встановлення до демонтажу — профінансують меценати.

Що буде на локації

За рішенням Ради оборони Києва на Софійській площі встановлять:

  • головну новорічну ялинку країни;
  • невелику ковзанку;
  • декілька будиночків із солодощами та гарячими напоями.

Організаторів зобов’язали дотримуватися заходів безпеки та режиму обмеження використання електроенергії.

Без масових заходів

Підготовчі роботи мали стартувати ще з 8 листопада, а сама святкова локація запрацює 6 грудня. При цьому окремих масових подій на площі не проводитимуть.

Рада оборони столиці також рекомендувала районним адміністраціям та бізнесу обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час відзначення Різдва Христового та Нового 2026 року.

Київ Новий рік ялинка

