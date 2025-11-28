У Киеве начали устанавливать главную елку страны на Софиевской площади
На Софиевской площади в Киеве стартировали работы по установке главной новогодней елки Украины. Локация традиционно откроется ко Дню святого Николая — 6 декабря.
Без средств городского бюджета — при поддержке меценатов
В Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что, как и в предыдущие годы, город не будет тратить бюджетные средства на создание рождественской локации. Все работы — от установки до демонтажа — профинансируют меценаты.
Что будет на локации
По решению Совета обороны Киева на Софийской площади установят:
- главную новогоднюю елку страны;
- небольшую каток;
- несколько домиков с сладостями и горячими напитками.
Организаторов обязали соблюдать меры безопасности и режим ограничения использования электроэнергии.
Без массовых мероприятий
Подготовительные работы должны были начаться еще 8 ноября, а сама праздничная локация заработает 6 декабря. При этом отдельных массовых мероприятий на площади проводить не будут.
Совет обороны столицы также рекомендовал районным администрациям и бизнесу ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время празднования Рождества Христова и Нового 2026 года.
