Гроші на опалення та пільгова іпотека: Шуляк розповіла, яку допомогу отримують жителі прифронтових регіонів

Уряд реалізує комплексну підтримку жителів прифронтових регіонів, яка передбачає виплати на опалення, компенсацію вартості електроенергії та пільгову іпотеку «єОселя».

Фото: Олена Шуляк/Фейсбук

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк розповіла, що на виконання доручення Президента Володимира Зеленського уряд реалізує комплексну програму підтримки жителів прифронтових регіонів.

За її словами, на кожну особу, яка звернеться по підтримку, передбачено 19 400 грн для закупівлі твердого палива, а також компенсацію вартості електроенергії — 100 кВт на особу або 300 кВт на домогосподарство.

Шуляк зазначила, що уряд вважає такі рішення необхідними для проходження складного опалювального сезону та забезпечення підтримки громадян у важкий період.

Вона також нагадала, що для мешканців прифронтових громад та внутрішньо переміщених осіб діє окремий компонент програми «ЄОселя», який передбачає компенсацію 70% першого внеску за іпотекою та 70% платежів протягом першого року.

Крім того, держава надає 40 тисяч гривень на оформлення іпотечної угоди.

За словами Шуляк, триває й підтримка бізнесу, що працює у прифронтових громадах: місцеві ради запроваджують пільги на сплату земельного податку та податку на нерухомість, а аграрні підприємства отримують гранти на переробку продукції та роботу із землею.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.