  1. В Україні

Гроші на опалення та пільгова іпотека: Шуляк розповіла, яку допомогу отримують жителі прифронтових регіонів

15:01, 28 листопада 2025
Уряд реалізує комплексну підтримку жителів прифронтових регіонів, яка передбачає виплати на опалення, компенсацію вартості електроенергії та пільгову іпотеку «єОселя».
Гроші на опалення та пільгова іпотека: Шуляк розповіла, яку допомогу отримують жителі прифронтових регіонів
Фото: Олена Шуляк/Фейсбук
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк розповіла, що на виконання доручення Президента Володимира Зеленського уряд реалізує комплексну програму підтримки жителів прифронтових регіонів. 

За її словами, на кожну особу, яка звернеться по підтримку, передбачено 19 400 грн для закупівлі твердого палива, а також компенсацію вартості електроенергії — 100 кВт на особу або 300 кВт на домогосподарство.

Шуляк зазначила, що уряд вважає такі рішення необхідними для проходження складного опалювального сезону та забезпечення підтримки громадян у важкий період.

Вона також нагадала, що для мешканців прифронтових громад та внутрішньо переміщених осіб діє окремий компонент програми «ЄОселя», який передбачає компенсацію 70% першого внеску за іпотекою та 70% платежів протягом першого року.

Крім того, держава надає 40 тисяч гривень на оформлення іпотечної угоди.

За словами Шуляк, триває й підтримка бізнесу, що працює у прифронтових громадах: місцеві ради запроваджують пільги на сплату земельного податку та податку на нерухомість, а аграрні підприємства отримують гранти на переробку продукції та роботу із землею.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]