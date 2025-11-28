Деньги на отопление и льготная ипотека: Шуляк рассказала, какую помощь получают жители прифронтовых регионов

Правительство реализует комплексную поддержку жителей прифронтовых регионов, которая предусматривает выплаты на отопление, компенсацию стоимости электроэнергии и льготную ипотеку «еОселя».

Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала, что во исполнение поручения Президента Владимира Зеленского правительство реализует комплексную программу поддержки жителей прифронтовых регионов.

По её словам, на каждое лицо, которое обратится за поддержкой, предусмотрено 19 400 грн для закупки твёрдого топлива, а также компенсация стоимости электроэнергии — 100 кВт на человека или 300 кВт на домохозяйство.

Шуляк отметила, что правительство считает такие решения необходимыми для прохождения сложного отопительного сезона и обеспечения поддержки граждан в тяжёлый период.

Она также напомнила, что для жителей прифронтовых общин и внутренне перемещённых лиц действует отдельный компонент программы «ЕОселя», который предусматривает компенсацию 70% первого взноса по ипотеке и 70% платежей в течение первого года.

Кроме того, государство предоставляет 40 тысяч гривен на оформление ипотечного договора.

По словам Шуляк, продолжается и поддержка бизнеса, работающего в прифронтовых общинах: местные советы вводят льготы по уплате земельного налога и налога на недвижимость, а аграрные предприятия получают гранты на переработку продукции и работу с землёй.

