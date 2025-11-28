  1. В Україні

У Києві після масштабної реконструкції відкрили рух оновленим шляхопроводом біля метро «Дарниця»

15:39, 28 листопада 2025
Споруду звели ще у 1963 році і жодного разу капітально не ремонтували.
У Києві відкрили рух оновленим шляхопроводом поблизу станції метро «Дарниця». Споруду звели ще у 1963 році і жодного разу капітально не ремонтували. Після модернізації шляхопровід отримав продовжений експлуатаційний ресурс щонайменше на 30 років.

Реконструкцію аварійного об’єкта, яку «Київавтодор» розпочав у грудні 2024-го, виконали комплексно: встановили нові опори, прогонові будови, ригелі та мостове полотно, влаштували сучасне асфальтобетонне покриття на шляхопроводі та підходах до нього. Окрім того, оновили комунікації, змонтували LED-освітлення, перильне та бар’єрне огородження, шумозахисні екрани, а також облаштували суміжні вело-пішохідні тротуари.

Особливо важливим етапом реконструкції став демонтаж опори. Її винесли за межі проїжджої частини, що, за словами мера, дозволить покращити пропускну здатність транспорту та зменшити аварійність.

Відсьогодні на шляхопроводі відновлює курсування тролейбусний маршрут №29, а відзавтра – маршрути №50 та №50-К.

Наступного року планують завершити ремонт підземного переходу та сходів зі сторони вулиці Андрія Малишка, продовжити оздоблення шляхопроводу та благоустрій навколишньої території.

