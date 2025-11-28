У Киеве после масштабной реконструкции открыли движение обновленным путепроводом возле метро «Дарница»

Сооружение возвели еще в 1963 году и ни разу капитально не ремонтировали.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У Киеве открыли движение обновленным путепроводом рядом со станцией метро «Дарница». Сооружение возвели еще в 1963 году и ни разу капитально не ремонтировали. После модернизации путепровод получил продленный эксплуатационный ресурс как минимум на 30 лет.

Реконструкцию аварийного объекта, которую «Киевавтодор» начал в декабре 2024-го, выполнили комплексно: установили новые опоры, пролетные строения, ригели и мостовое полотно, уложили современное асфальтобетонное покрытие на путепроводе и подходах к нему. Кроме того, обновили коммуникации, смонтировали LED-освещение, перильное и барьерное ограждение, шумозащитные экраны, а также оборудовали смежные вело-пешеходные тротуары.

Особенно важным этапом реконструкции стал демонтаж опоры. Ее вынесли за пределы проезжей части, что, по словам мэра, позволит улучшить пропускную способность транспорта и уменьшить аварийность.

С сегодняшнего дня на путепроводе возобновляет курсирование троллейбусный маршрут №29, а с завтрашнего — маршруты №50 и №50-К.

В следующем году планируют завершить ремонт подземного перехода и лестниц со стороны улицы Андрея Малышко, продолжить отделку путепровода и благоустройство прилегающей территории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.