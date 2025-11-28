  1. В Україні

Коли держава виплатить кешбек за вересень, жовтень та листопад – назвали термін

15:48, 28 листопада 2025
Понад 3,8 млн українців отримають 598+ млн грн кешбеку за купівлю українських товарів у вересні.
Виплату за програмою «Національний кешбек» за вересень буде здійснено 29–30 листопада. Протягом цих двох днів держава перерахує понад 598 млн грн 3,8 млн українців, які накопичили кешбек за покупки українських товарів у вересні.

За інформацією уряду, виплата коштів за жовтень очікується в другій декаді грудня, за листопад — наприкінці грудня. Виплата за грудень запланована на лютий 2026 року, після чого програма працюватиме в регулярному щомісячному режимі — у кінці кожного наступного місяця за попередній.

 Українці у вересні придбали товарів місцевого виробництва, які входять до програми, на понад 5,9 млрд грн. До Національного кешбеку долучилися нові компанії, і кількість виробників та продавців, що беруть участь у програмі, зросла до більш ніж 1870.

Отримані кошти українці можуть витратити на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги та благодійність.

Незабаром також стане доступною можливість використати кешбек для купівлі харчових продуктів українського виробництва (крім підакцизних товарів).

уряд кешбек

