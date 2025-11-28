  1. В Украине

Когда государство выплатит кешбэк за сентябрь, октябрь и ноябрь – назвали сроки

15:48, 28 ноября 2025
Более 3,8 млн украинцев получат 598 млн грн кэшбека за покупку украинских товаров в сентябре.
Когда государство выплатит кешбэк за сентябрь, октябрь и ноябрь – назвали сроки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Выплата по программе «Национальный кешбэк» за сентябрь будет осуществлена 29–30 ноября. В течение этих двух дней государство перечислит более 598 млн грн 3,8 млн украинцев, которые накопили кешбэк за покупки украинских товаров в сентябре.

По информации правительства, выплата средств за октябрь ожидается во второй декаде декабря, за ноябрь — в конце декабря. Выплата за декабрь запланирована на февраль 2026 года, после чего программа будет работать в регулярном ежемесячном режиме — в конце каждого следующего месяца за предыдущий.

Украинцы в сентябре приобрели товаров местного производства, которые входят в программу, на сумму более 5,9 млрд грн. К Национальному кешбэку присоединились новые компании, и количество производителей и продавцов, участвующих в программе, выросло до более чем 1870.

Полученные средства украинцы могут потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, почтовые услуги и благотворительность.

Вскоре также станет доступной возможность использовать кешбэк для покупки продуктов питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство кешбек

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата ВС кардинально изменила подход в определении сроков обжалования исполнительной надписи нотариуса

После решения Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Укркава» против Украины» Большая Палата Верховного Суда пересмотрела собственное постановление 2019 года.

Комиссия рассмотрела новые заявления об установлении факта плена: юристы указывают на пробелы процедуры и риски для семей

На какие проблемы указывают правоведы.

Иностранцы-защитники получат четкий правовой статус: в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления

В Украине сделали шаг навстречу тысячам иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту территориальной целостности и независимости Украины.

Оцифровку трудовых книжек могут продлить: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

В Украине предлагают изменить конечный срок оцифровки трудовых книжек.

Инвалидность – не пропуск через границу: суд не разрешил мужчине сопровождать жену, нуждающуюся в уходе

Ключевой причиной для отказа стало непредставление справки об отсрочке, без которой военнообязанный не может выехать из Украины в период военного положения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]