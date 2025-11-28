Когда государство выплатит кешбэк за сентябрь, октябрь и ноябрь – назвали сроки

Более 3,8 млн украинцев получат 598 млн грн кэшбека за покупку украинских товаров в сентябре.

Выплата по программе «Национальный кешбэк» за сентябрь будет осуществлена 29–30 ноября. В течение этих двух дней государство перечислит более 598 млн грн 3,8 млн украинцев, которые накопили кешбэк за покупки украинских товаров в сентябре.

По информации правительства, выплата средств за октябрь ожидается во второй декаде декабря, за ноябрь — в конце декабря. Выплата за декабрь запланирована на февраль 2026 года, после чего программа будет работать в регулярном ежемесячном режиме — в конце каждого следующего месяца за предыдущий.

Украинцы в сентябре приобрели товаров местного производства, которые входят в программу, на сумму более 5,9 млрд грн. К Национальному кешбэку присоединились новые компании, и количество производителей и продавцов, участвующих в программе, выросло до более чем 1870.

Полученные средства украинцы могут потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, почтовые услуги и благотворительность.

Вскоре также станет доступной возможность использовать кешбэк для покупки продуктов питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

