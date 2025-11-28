Ексфутболіст «Динамо» Денис Гармаш мобілізований до одного з підрозділів ЗСУ, — Київський ТЦК

Як стало відомо, Дениса Гармаша доставили до Печерського РТЦК для уточнення даних, відстрочки чи броні від мобілізації він не мав.

Колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Денис Гармаша було мобілізовано до ЗСУ. Про це повідомили у Київському ТЦК і СП.

Там зазначили, що Дениса Гармаша було доставлено до Печерського РТЦК та СП поліцією для уточнення персональних даних. У нього не було ні відстрочки, ні бронювання від мобілізації.

Після проходження військово-лікарської комісії та консультацій з рекрутерами, Гармаш прийняв рішення проходити службу в одному з підрозділів Збройних Сил України, розповіли у ТЦК.

"Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 35-річний Денис Гармаш виступав за "Динамо" від 2007 до 2023 року.

Разом з киянами він тричі став чемпіоном України (2015, 2016, 2021), тричі – володарем Кубка України (2014, 2015, 2021) та 4 рази – володарем Суперкубка України (2011, 2016, 2018, 2019).

Також в його активі 31 гра за збірну України, зокрема на чемпіонатах Європи 2012 і 2016 років.

