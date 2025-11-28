  1. В Украине

Экс-футболист «Динамо» Денис Гармаш мобилизован в одно из подразделений ВСУ, — Киевский ТЦК

16:14, 28 ноября 2025
Как стало известно, Дениса Гармаша доставили в Печерский РТЦК для уточнения данных, отсрочки или брони от мобилизации у него не было.
Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш был мобилизован в ВСУ. Об этом сообщили в Киевском ТЦК и СП.

Там отметили, что Денис Гармаш был доставлен в Печерский РТЦК и СП полицией для уточнения персональных данных. У него не было ни отсрочки, ни бронирования от мобилизации.

После прохождения военно-врачебной комиссии и консультаций с рекрутерами, Гармаш принял решение проходить службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины, рассказали в ТЦК.

"Жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало", – говорится в заявлении.

Напомним, 35-летний Денис Гармаш выступал за "Динамо" с 2007 по 2023 год.

Вместе с киевлянами он трижды стал чемпионом Украины (2015, 2016, 2021), трижды – обладателем Кубка Украины (2014, 2015, 2021) и 4 раза – обладателем Суперкубка Украины (2011, 2016, 2018, 201).

Также в его активе 31 игра за сборную Украины, в том числе на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

