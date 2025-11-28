  1. В Україні

Зеленський призначив екссекретаря РНБО Олександра Литвиненка новим послом України в Сербії

16:32, 28 листопада 2025
Президент звільнив посла в Сербії Володимира Толкача, який обіймав цю посаду з 2021 року.
Фото: Getty Images
Президент Володимир Зеленський замінив посла України у Сербії. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Так, Зеленський призначив Олександра Литвиненка новим послом в Сербії.

Також Президент своїм другим указом звільнив з посади посла в Сербії Володимира Толкача, він обіймав цю посаду з грудня 2021 року.

Зазначимо, що Литвиненко з 1994 до 1998 року обіймав посаду старшого офіцера, головного спеціаліста Головного управління урядового зв’язку СБУ.

З 1998-2005 роках працював у Національному інституті стратегічних досліджень, паралельно викладав у КНУ Шевченка. До викладання повертався й у 2010-2014 роках – саме в ці роки став заступником директора НІСД.

У 2005-2010 працював в апараті РНБО та СБУ. Із 2014 року був заступником секретаря РНБО, а у 2019 році повернувся знову до Національного інституту стратегічних досліджень.

У 2021 році Зеленський призначив Литвиненка головою Служби зовнішньої розвідки України. У березні 2024 року він став секретарем РНБО.

