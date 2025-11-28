Зеленский назначил экс-секретаря СНБО Александра Литвиненко новым послом Украины в Сербии

Президент уволил посла в Сербии Владимира Толкача, занимавшего этот пост с 2021 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сменил посла Украины в Сербии. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Так, Зеленский назначил Александра Литвиненко новым послом в Сербии.

Также Президент своим вторым указом уволил с должности посла в Сербии Владимира Толкача, он занимал этот пост с декабря 2021 года.

Отметим, что Литвиненко с 1994 по 1998 год занимал должность старшего офицера, главного специалиста Главного управления правительственной связи СБУ.

С 1998-2005 годов работал в Национальном институте стратегических исследований, параллельно преподавал в КНУ Шевченко. К преподаванию возвращался и в 2010-2014 гг. – именно в эти годы стал заместителем директора НИСИ.

В 2005-2010 годах работал в аппарате СНБО и СБУ. С 2014 года был заместителем секретаря СНБО, а в 2019 году вернулся снова в Национальный институт стратегических исследований.

В 2021 году Зеленский назначил Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины. В марте 2024 г. он стал секретарем СНБО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.