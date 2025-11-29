  1. В Україні

Практичний іспит для водіїв: як фіксують результат і чому маршрути затверджені

10:35, 29 листопада 2025
Головний сервісний центр МВС нагадав, що практичний іспит на отримання водійського посвідчення проходить лише за офіційно затвердженими маршрутами.
Головний сервісний центр МВС повідомляє, що практична частина іспиту на отримання водійського посвідчення проводиться виключно за офіційно затвердженими маршрутами, які включають обов’язкові вправи для перевірки навичок керування авто.

Згідно з наказом МВС №515 від 7 грудня 2009 року, перед початком іспиту кандидат у водії має надати екзаменатору документ, що посвідчує особу, та екзаменаційний лист, де вказано перелік вправ, типові помилки та критерії оцінювання, за якими визначають рівень підготовки водія.

Практичний іспит – у реальних дорожніх умовах

Для категорії B практичний іспит проводиться виключно на маршрутах у реальних умовах дорожнього руху. Територіальні сервісні центри МВС розробляють кілька маршрутів для приймання іспиту з водіння залежно від категорії транспортного засобу.

Довжина маршруту дозволяє перевірити необхідні навички кандидата у водії. Під час розробки враховується:

  • інтенсивність руху,
  • середня швидкість,
  • урахування елементів (вправ),
  • забезпечення безпеки складання іспиту.

Як виглядають маршрути

Маршрути оформлюються у вигляді схеми формату А4. На них зазначається:

  • початок і кінець маршруту, лінія маршруту;
  • технічні засоби регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, дорожня розмітка, транспортні огородження, світлофори дорожні тощо);
  • залізничні переїзди (за наявності);
  • та інші необхідні позначення.

Кожному маршруту присвоюється номер, а затверджує їх відповідний регіональний сервісний центр МВС. Після погодження та затвердження схеми публікуються на офіційному вебсайті Головного сервісного центру МВС.

Чіткі правила приймання практичного іспиту

Всі вправи кандидат у водії виконує за командою екзаменатора. Під час іспиту:

  • екзаменатор не має права давати команди, що можуть призвести до порушення ПДР або створити небезпечну ситуацію;
  • спеціаліст автошколи не втручається в хід іспиту, за винятком випадків, коли потрібно запобігти аварійній ситуації.

У разі затору, ДТП або дорожніх робіт допускається зміна маршруту з подальшим поверненням на визначену схему або продовження іспиту іншим маршрутом.

Тривалість і фіксація результатів

Практичний іспит на вулично-дорожній мережі триває не менше 20 хвилин.

Загальна тривалість практичного іспиту на майданчику та в дорожніх умовах не може перевищувати 60 хвилин.

Результат екзаменатор фіксує в екзаменаційному листі, підписує його та вносить до Єдиного державного реєстру МВС у день складання. Після цього кандидат ознайомлюється з результатом і підтверджує це власним підписом.

