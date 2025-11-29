Практический экзамен для водителя: как фиксируют результат и почему маршруты утвержденные

Главный сервисный центр МВД напомнил, что практический экзамен на получение водительского удостоверения проходит только по официально утвержденным маршрутам.

Главный сервисный центр МВД сообщает, что практическая часть экзамена на получение водительского удостоверения проводится исключительно по официально утверждённым маршрутам, которые включают обязательные упражнения для проверки навыков управления авто.

Согласно приказу МВД №515 от 7 декабря 2009 года, перед началом экзамена кандидат в водители должен предоставить экзаменатору документ, удостоверяющий личность, и экзаменационный лист, где указан перечень упражнений, типичные ошибки и критерии оценивания, по которым определяют уровень подготовки водителя.

Практический экзамен – в реальных дорожных условиях

Для категории B практический экзамен проводится исключительно на маршрутах в реальных условиях дорожного движения. Территориальные сервисные центры МВД разрабатывают несколько маршрутов для приёма экзамена по вождению в зависимости от категории транспортного средства.

Длина маршрута позволяет проверить необходимые навыки кандидата в водители. При разработке учитываются:

интенсивность движения,

средняя скорость,

учёт элементов (упражнений),

обеспечение безопасности проведения экзамена.

Как выглядят маршруты

Маршруты оформляются в виде схемы формата А4. На них указываются:

начало и конец маршрута, линия маршрута;

технические средства регулирования дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка, транспортные ограждения, дорожные светофоры и т. д.);

железнодорожные переезды (при наличии);

и другие необходимые обозначения.

Каждому маршруту присваивается номер, а утверждает их соответствующий региональный сервисный центр МВД. После согласования и утверждения схемы публикуются на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

Чёткие правила приёма практического экзамена

Все упражнения кандидат в водители выполняет по команде экзаменатора. Во время экзамена:

экзаменатор не имеет права давать команды, которые могут привести к нарушению ПДД или создать опасную ситуацию;

специалист автошколы не вмешивается в ход экзамена, за исключением случаев, когда необходимо предотвратить аварийную ситуацию.

В случае затора, ДТП или дорожных работ допускается изменение маршрута с последующим возвращением на определённую схему или продолжение экзамена другим маршрутом.

Продолжительность и фиксация результатов

Практический экзамен на улично-дорожной сети длится не менее 20 минут.

Общая продолжительность практического экзамена на площадке и в дорожных условиях не может превышать 60 минут.

Результат экзаменатор фиксирует в экзаменационном листе, подписывает его и вносит в Единый государственный реестр МВД в день сдачи. После этого кандидат знакомится с результатом и подтверждает это собственной подписью.

