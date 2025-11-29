У лісі біля Бучі знайшли керовану протитанкову ракету

Боєприпас виявив місцевий житель і одразу повідомив рятувальників.

Фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Бучанському районі Київської області піротехніки ДСНС знешкодили протитанкову керовану ракету, яку випадково виявив літній місцевий житель під час прогулянки в лісі. Про це повідомили в ДСНС.

Чоловік помітив підозрілий предмет і негайно зателефонував до служби порятунку. Прибулі фахівці ідентифікували знахідку як протитанкову керовану ракету від протитанкового ракетного комплексу.

Боєприпас вивезли у спеціально відведене місце й знищили контрольованим підривом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.