У лісі біля Бучі знайшли керовану протитанкову ракету
07:00, 29 листопада 2025
Боєприпас виявив місцевий житель і одразу повідомив рятувальників.
Фото: ДСНС
У Бучанському районі Київської області піротехніки ДСНС знешкодили протитанкову керовану ракету, яку випадково виявив літній місцевий житель під час прогулянки в лісі. Про це повідомили в ДСНС.
Чоловік помітив підозрілий предмет і негайно зателефонував до служби порятунку. Прибулі фахівці ідентифікували знахідку як протитанкову керовану ракету від протитанкового ракетного комплексу.
Боєприпас вивезли у спеціально відведене місце й знищили контрольованим підривом.
