В лесу возле Бучи нашли управляемую противотанковую ракету

Боеприпас обнаружил местный житель и сразу сообщил спасателям.

Фото: ГСЧС

В Бучанском районе Киевской области пиротехники ГСЧС обезвредили противотанковую управляемую ракету, которую случайно обнаружил пожилой местный житель во время прогулки в лесу. Об этом сообщили в ГСЧС.

Мужчина заметил подозрительный предмет и немедленно позвонил в службу спасения. Прибывшие специалисты идентифицировали находку как противотанковую управляемую ракету от противотанкового ракетного комплекса.

Боеприпас вывезли в специально отведенное место и уничтожили контролируемым подрывом.

