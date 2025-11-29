  1. В Украине

В лесу возле Бучи нашли управляемую противотанковую ракету

07:00, 29 ноября 2025
Боеприпас обнаружил местный житель и сразу сообщил спасателям.
В лесу возле Бучи нашли управляемую противотанковую ракету
Фото: ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Бучанском районе Киевской области пиротехники ГСЧС обезвредили противотанковую управляемую ракету, которую случайно обнаружил пожилой местный житель во время прогулки в лесу. Об этом сообщили в ГСЧС.

Мужчина заметил подозрительный предмет и немедленно позвонил в службу спасения. Прибывшие специалисты идентифицировали находку как противотанковую управляемую ракету от противотанкового ракетного комплекса.

Боеприпас вывезли в специально отведенное место и уничтожили контролируемым подрывом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСЧС Киевская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Диверсии на польской железной дороге: выдан ордер на арест двух граждан Украины

Национальная прокуратура Польши считает, что Евгений Иванов и Александр Кононов бежали в Беларусь.

Большая Палата ВС кардинально изменила подход в определении сроков обжалования исполнительной надписи нотариуса

После решения Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Укркава» против Украины» Большая Палата Верховного Суда пересмотрела собственное постановление 2019 года.

Комиссия рассмотрела новые заявления об установлении факта плена: юристы указывают на пробелы процедуры и риски для семей

На какие проблемы указывают правоведы.

Иностранцы-защитники получат четкий правовой статус: в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления

В Украине сделали шаг навстречу тысячам иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту территориальной целостности и независимости Украины.

Оцифровку трудовых книжек могут продлить: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

В Украине предлагают изменить конечный срок оцифровки трудовых книжек.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]