В лесу возле Бучи нашли управляемую противотанковую ракету
07:00, 29 ноября 2025
Боеприпас обнаружил местный житель и сразу сообщил спасателям.
Фото: ГСЧС
В Бучанском районе Киевской области пиротехники ГСЧС обезвредили противотанковую управляемую ракету, которую случайно обнаружил пожилой местный житель во время прогулки в лесу. Об этом сообщили в ГСЧС.
Мужчина заметил подозрительный предмет и немедленно позвонил в службу спасения. Прибывшие специалисты идентифицировали находку как противотанковую управляемую ракету от противотанкового ракетного комплекса.
Боеприпас вывезли в специально отведенное место и уничтожили контролируемым подрывом.
