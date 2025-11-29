Які ознаки психосоціальних проблем у працівників – перелік
07:18, 29 листопада 2025
Зміни в поведінці працівника можуть свідчити про необхідність раннього втручання керівника.
Управління інспекційної діяльності у Житомирській області опублікувало перелік типових ознак, які можуть вказувати на психосоціальні проблеми працівника та потребувати уваги з боку керівника чи уповноваженої особи.
До таких ознак належать зміни в поведінці та емоційному стані, раніше не характерні для людини:
- зміни в зовнішньому вигляді;
- зниження продуктивності;
- запізнення на роботу чи зустрічі;
- соціальна замкнутість;
- дратівливість, агресія;
- надмірна пильність;
- труднощі з концентрацією уваги;
- збільшення тривалості робочого навантаження (робота без перерв);
- відволікання та розгубленість (часті помилки у виконанні роботи);
- зловживання психоактивними речовинами.
Ці симптоми можуть стати сигналом для своєчасного реагування та надання допомоги працівникові.
