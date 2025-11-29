Які ознаки психосоціальних проблем у працівників – перелік

Зміни в поведінці працівника можуть свідчити про необхідність раннього втручання керівника.

Управління інспекційної діяльності у Житомирській області опублікувало перелік типових ознак, які можуть вказувати на психосоціальні проблеми працівника та потребувати уваги з боку керівника чи уповноваженої особи.

До таких ознак належать зміни в поведінці та емоційному стані, раніше не характерні для людини:

зміни в зовнішньому вигляді;

зниження продуктивності;

запізнення на роботу чи зустрічі;

соціальна замкнутість;

дратівливість, агресія;

надмірна пильність;

труднощі з концентрацією уваги;

збільшення тривалості робочого навантаження (робота без перерв);

відволікання та розгубленість (часті помилки у виконанні роботи);

зловживання психоактивними речовинами.

Ці симптоми можуть стати сигналом для своєчасного реагування та надання допомоги працівникові.

