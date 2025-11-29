Какие признаки психосоциальных проблем у работников – перечень
07:18, 29 ноября 2025
Изменения в поведении работника могут свидетельствовать о необходимости раннего вмешательства руководителя.
Управление инспекционной деятельности в Житомирской области опубликовало перечень типичных признаков, которые могут указывать на психосоциальные проблемы работника и требовать внимания со стороны руководителя или уполномоченного лица.
К таким признакам относятся изменения в поведении и эмоциональном состоянии, ранее не характерные для человека:
- изменения во внешнем виде;
- снижение производительности;
- опоздания на работу или встречи;
- социальная замкнутость;
- раздражительность, агрессия;
- чрезмерная бдительность;
- трудности с концентрацией внимания;
- увеличение продолжительности рабочей нагрузки (работа без перерывов);
- отвлечение и растерянность (частые ошибки в выполнении работы);
- злоупотребление психоактивными веществами.
Эти симптомы могут стать сигналом для своевременного реагирования и оказания помощи работнику.
