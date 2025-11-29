Какие признаки психосоциальных проблем у работников – перечень

Изменения в поведении работника могут свидетельствовать о необходимости раннего вмешательства руководителя.

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области опубликовало перечень типичных признаков, которые могут указывать на психосоциальные проблемы работника и требовать внимания со стороны руководителя или уполномоченного лица.

К таким признакам относятся изменения в поведении и эмоциональном состоянии, ранее не характерные для человека:

изменения во внешнем виде;

снижение производительности;

опоздания на работу или встречи;

социальная замкнутость;

раздражительность, агрессия;

чрезмерная бдительность;

трудности с концентрацией внимания;

увеличение продолжительности рабочей нагрузки (работа без перерывов);

отвлечение и растерянность (частые ошибки в выполнении работы);

злоупотребление психоактивными веществами.

Эти симптомы могут стать сигналом для своевременного реагирования и оказания помощи работнику.

