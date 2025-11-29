  1. В Украине

Какие признаки психосоциальных проблем у работников – перечень

07:18, 29 ноября 2025
Изменения в поведении работника могут свидетельствовать о необходимости раннего вмешательства руководителя.
Управление инспекционной деятельности в Житомирской области опубликовало перечень типичных признаков, которые могут указывать на психосоциальные проблемы работника и требовать внимания со стороны руководителя или уполномоченного лица.

К таким признакам относятся изменения в поведении и эмоциональном состоянии, ранее не характерные для человека:

  • изменения во внешнем виде;
  • снижение производительности;
  • опоздания на работу или встречи;
  • социальная замкнутость;
  • раздражительность, агрессия;
  • чрезмерная бдительность;
  • трудности с концентрацией внимания;
  • увеличение продолжительности рабочей нагрузки (работа без перерывов);
  • отвлечение и растерянность (частые ошибки в выполнении работы);
  • злоупотребление психоактивными веществами.

Эти симптомы могут стать сигналом для своевременного реагирования и оказания помощи работнику.

