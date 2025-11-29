Прифронтовим аграріям збільшать компенсацію за будівництво тваринницьких ферм до 50%

Держава збільшила компенсацію для скотарських ферм у прифронтових районах.

Фото: agronews.ua

Для сільгоспвиробників, які працюють на прифронтових територіях, збільшено розмір часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких об’єктів для утримання великої рогатої худоби — компенсація становитиме 50% від вартості об’єкта. Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Збільшення рівня підтримки поширюється на підприємства тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, розташовані в зоні підвищених ризиків.

Такий механізм покликаний зменшити фінансове навантаження на бізнес, що інвестує у створення чи модернізацію потужностей поблизу лінії фронту, стимулювати розвиток скотарства, підтримати переробні підприємства та прискорити відновлення виробництва у прифронтових громадах.

За даними апарату ВР, реалізація програми також сприятиме створенню нових робочих місць і стабілізації економічної активності в постраждалих регіонах.

