Прифронтовым аграриям увеличат компенсацию за строительство животноводческих ферм до 50%
Для сельхозпроизводителей, работающих на прифронтовых территориях, увеличен размер частичного возмещения стоимости строительства и реконструкции животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота — компенсация составит 50% от стоимости объекта. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.
Увеличение уровня поддержки распространяется на предприятия животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, расположенные в зоне повышенных рисков.
Такой механизм призван уменьшить финансовую нагрузку на бизнес, который инвестирует в создание или модернизацию мощностей вблизи линии фронта, стимулировать развитие скотоводства, поддержать перерабатывающие предприятия и ускорить восстановление производства в прифронтовых общинах.
По данным аппарата ВР, реализация программы также будет способствовать созданию новых рабочих мест и стабилизации экономической активности в пострадавших регионах.
