  1. В Україні

Наслідки масованої атака на Київ: горять багатоповерхівки, правий берег без світла та води

08:12, 29 листопада 2025
Внаслідок ворожих обстрілів руйнування зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Солом’янському, Святошинському та Голосіївському районах.
Наслідки масованої атака на Київ: горять багатоповерхівки, правий берег без світла та води
Фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Унаслідок нічної атаки в Києві в ніч на 29 листопада, за попередніми даними станом на 8 ранку, одна людина загинула, 15 постраждали, 8 з них госпіталізовано, їз них одна дитина. Про це складання мер столиці Віталій Кличко.

Руйнування та пожежі через падіння уламків зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Солом'янському, Святошинському та Голосіївському районах.

У Дарницькому районі уламки впали на дах двоповерхової будівлі, а також у двір дев'ятиповерхівки та влучили в інший житловий будинок; на шостому поверсі одного з будинків виникла пожежа.

У Дніпровському районі уламки БпЛА влучили в житловий комплекс, пошкодивши дві поверхні; пожежу ліквідовано.

У Шевченківському районі горів 14-поверховий житловий будинок; пожежу загасили.

У Солом'янському районі загорівся гараж у приватному секторі, у 25-поверховому будинку пошкоджено фасади кількох поверхів та утеплювач, горіли припарковані автомобілі; пожежу ліквідовано. Також уламки впали на даху 17-поверхового будинку без житла.

У Святошинському районі уламки влучили в під'їзд триповерхового будинку, загоряння стало на другому поверсі; пожежу ліквідовано. Крім того, горіло в приватному секторі.

У Голосіївському районі зафіксовано пожежі на нежитлових об'єктах та відкритих територіях.

На всіх локаціях тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків.

Через атаку західна частина Києва залишилася без електропостачання; енергетики працюють над відновленням. На правому березі знижено тиск води в системі водопостачання.

Фото: ДСНС

Підпишіться на наш Telegram-канал  t.me/sudua  та на  Google Новини SUD.UA , а також на наш  VIBER , сторінку у  Facebook  та в  Instagram , щоб бути в курсі кінцевих подій.

росія Київ Україна війна світло пожежа обстріл вода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]