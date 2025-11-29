Наслідки масованої атака на Київ: горять багатоповерхівки, правий берег без світла та води

Внаслідок ворожих обстрілів руйнування зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Солом’янському, Святошинському та Голосіївському районах.

Фото: ДСНС

Унаслідок нічної атаки в Києві в ніч на 29 листопада, за попередніми даними станом на 8 ранку, одна людина загинула, 15 постраждали, 8 з них госпіталізовано, їз них одна дитина. Про це складання мер столиці Віталій Кличко.

Руйнування та пожежі через падіння уламків зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Солом'янському, Святошинському та Голосіївському районах.

У Дарницькому районі уламки впали на дах двоповерхової будівлі, а також у двір дев'ятиповерхівки та влучили в інший житловий будинок; на шостому поверсі одного з будинків виникла пожежа.

У Дніпровському районі уламки БпЛА влучили в житловий комплекс, пошкодивши дві поверхні; пожежу ліквідовано.

У Шевченківському районі горів 14-поверховий житловий будинок; пожежу загасили.

У Солом'янському районі загорівся гараж у приватному секторі, у 25-поверховому будинку пошкоджено фасади кількох поверхів та утеплювач, горіли припарковані автомобілі; пожежу ліквідовано. Також уламки впали на даху 17-поверхового будинку без житла.

У Святошинському районі уламки влучили в під'їзд триповерхового будинку, загоряння стало на другому поверсі; пожежу ліквідовано. Крім того, горіло в приватному секторі.

У Голосіївському районі зафіксовано пожежі на нежитлових об'єктах та відкритих територіях.

На всіх локаціях тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків.

Через атаку західна частина Києва залишилася без електропостачання; енергетики працюють над відновленням. На правому березі знижено тиск води в системі водопостачання.

